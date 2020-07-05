В Австрії вбито уродженця Чечні, що критикував Кадирова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У передмісті Відня пострілом в голову був вбитий уродженець Чечні. Як повідомляють джерела “Кавказ.Реаліі”, мова йде про критика Рамзана Кадирова Маміхане Умарова, відомого як “Анзор з Відня”, передає УНН.
Газета Österreich повідомляє, що злочин стався в 19:30 за місцевим часом біля торгового центру G3. Той, хто стріляв пересувався на автомобілі сріблястого кольору. Поліція його затримала в місті Лінці.
“Стрілок є уродженцем Чечні. Убитим, за нашою інформацією, є Анзор з Відня”, — сказав “Кавказ.Реаліі” представник однієї з чеченських діаспор в Європі.
Умаров в соцмережах і різних інтерв’ю заявляв про себе, як про колишнього найманця. Він називав себе ексспівробітником міністерства шаріатської державної безпеки сепаратистської республіки Ічкерія, розповідав про зв’язки російських спецслужб з замахами на політмігрантів і колишніх чеченських сепаратистів в Європі.
Також Умаров був послідовним критиком Кадирова, часом його слова носили образливий характер.
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