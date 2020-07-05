В Австрии убит уроженец Чечни, который критиковал Кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В пригороде Вены выстрелом в голову был убит уроженец Чечни. Как сообщают источники "Кавказ.Реалии", речь идет о критике Рамзана Кадырова Мамихане Умарове, известного как "Анзор из Вены", передает УНН.
Газета Österreich сообщает, что преступление произошло в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3. Стрелявший передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.
“Стрелок является уроженцем Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены”, — сказал “Кавказ.Реалии” представитель одной из чеченских диаспор в Европе.
Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе, как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связи российских спецслужб с покушениями на политмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.
Также Умаров был последовательным критиком Кадырова, порой его слова носили оскорбительный характер.
Напомним, Украина сообщила Грузии о планируемом покушении на журналиста, который оскорблял Путина.