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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля по делу Амины Окуевой

В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля по делу Амины Окуевой

Киев  •  УНН

 • 14711 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир шокирован убийством возле Вены чеченского блогера Мамихана Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевои и призвал тщательно расследовать это преступление. Об этом Дезир написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Шокированный убийством блогера Мамихана Умарова 4 июля около Вены Австрия. Умаров был известен своим блогом "Anzor Tscharto Beck Martin". Я призываю к быстрому и тщательному расследованию этого ужасного преступного деяния", - написал Дезир.

Информацию о том, что Умаров был свидетелем по делу об убийстве Окуевой в Telegram сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

"Он был главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушения на Адама Осмаева и теракта в Киеве под телеканалом ... где было совершено покушение на меня и убиты два человека", - написал Мосийчук.

Как сообщал УНН, в пригороде Вены выстрелом в голову был убит уроженец Чечни.

Напомним, что 30 октября 2017 года под Киевом погибла чеченский доброволец Амина Окуева. Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Ранее УНН сообщал, что сообщено о подозрении организатору ее убийства.

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