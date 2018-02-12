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АЧС у Польщі набирає обертів: ще 44 нових випадки

АЧС у Польщі набирає обертів: ще 44 нових випадки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові 44 випадки африканської чуми свиней у Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Хворих мертвих кабанів виявили на територіях чотирьох воєводств. Звірі знаходилися, зокрема, і на території Варшави та декількох повітів на захід від Вісли", - йдеться у повідомленні.

За словами директора Державного ветеринарного інституту у Пулавах Кшиштофа Нємчука, найбільшу загрозу дикі звірі продовжують становити на прикордонних територіях з Білоруссю, Литвою та Україною.

"На жаль, у нас надто багато кабанів, і їх відстріл потрібно збільшити. У районі так званого білоруського мису є місце, де кабани масово прибувають на польську сторону і харчуються безпосередньо поруч від невеликих ферм, у яких вирощують свиней. Це смертельна загроза для цих тварин", - застеріг очільник Державного ветеринарного інституту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща закликала ЄС підтримати галузь свинарства через АЧС

Вірус африканської чуми свиней лютує у Польщі вже протягом чотирьох років.

До поширення цього хвороби Польща відправляла майже половину експортного м’яса та продуктів зі свинини за межі Європейського Союзу. Вартість експорту складала 1,8 млрд злотих (430 млн євро, - ред.) на рік.

"Нині ми маємо дуже обмежений доступ до цих ринків, мусимо змінювати напрямок торгівлі на вже заповнені ринки Європейської спільноти", - зазначив голова об’єднання "Польське м’ясо" Вітольда Хоінського.

Як повідомляв УНН, у США стурбовані поширенням АЧС в Європі.

Також нагадаємо, що в Україні з початку року було зафіксовано юлизько 30 спалахів АЧС. За оцінками експертів, в цьому році епідемія поширюється в два рази швидше, ніж в минулому.

Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби привела до значного подорожчання свинини і сала в країні, констатують фахівці.

Додамо, що за словами нардепа Сергія Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.

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