АЧС може мігрувати з Китаю до В'єтнаму - Россільгоспнагляд

За даними відомства, у вересні 2018 року в провінції Каобанг було зафіксовано спалах високопатогенного грипу птахів А/Н5N6.

Крім того, у вересні у В'єтнамі зареєстрували 14 смертельних випадків, викликаних вірусом сказу. З кожним роком заражається все більше людей.

Також, за даними відомства, є загроза проникнення вірусу АЧС до В'єтнаму з боку КНР і деяких східноєвропейських країн.

"Компетентне відомство В'єтнаму вживає додаткових заходів з профілактики виникнення захворювання на африканську чуму свиней в країні.

Зокрема, посилено вимоги до ввезення свинини з-за кордону і посилені норми забезпечення санітарного благополуччя на м'ясних ринках і бійнях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в серпні цього року в Китаї АЧС була зафіксована вперше за всю історію.

В Україні ж АЧС не вщухає вже п'ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому - вже близько сотні.

Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.

Фермерські громадські організації звинувачують владу в бездіяльності.

"Державою не ведеться ефективна робота по депопуляції диких свиней, як це, наприклад, робиться у наших сусідів - Естонії або Латвії ... Ще раз апелюю до Мінагрополітики перейти від слів до справи. У ситуації, що склалася потрібно реагувати максимально швидко і реалізувати державну стратегію подолання АЧС в Україні в найкоротші терміни", - заявила з цього питання голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар.

Депутат ВР Сергій Тригубенко, в свою чергу, вважає, що боротися з АЧС Україні заважають нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, і відсутність профільного міністра - агрополітики - в країні вже протягом півтора року.