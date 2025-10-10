AB InBev Efes Україна отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв
Київ • УНН
Компанія AB InBev Efes Україна підтвердила свою репутацію виробника пива найвищої якості, здобувши численні відзнаки на XXVI Міжнародному конкурсі пива, безалкогольних, слабоалкогольних і збродженихнапоїв, організованому галузевим об’єднанням "УКРПИВО".
Захід відбувся 7–8 серпня 2025 року в Києві.
AB InBev Efes Україна щороку бере участь у цьому галузевому конкурсі. Цьогорічна перемога — ще одне свідчення якості, що визнається не лише споживачами, а й експертною спільнотою. Важливо, що саме "УКРПИВО" — впливовий галузевий хаб, який формує стандарти якості та тренди українського ринку — надає високу оцінку продукції компанії.
Гран-прі за найвищу якість у своїх категоріях отримали:
- Чернігівське Titan (Титан) Міцне;
- Löwenbräu Original;
- Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0;
- Чернігівське Біле.
Золотими медалями були відзначені:
- Stella Artois;
- Чернігівське Світле;
- Чернігівське Light;
- Повна Діжка М’яке;
- Повна Діжка Оксамитове;
- Velkopopovický Kozel Темне;
- Mike’s Hard Drink зі смаком вишні;
- Mike’s Hard Drink зі смаком ананасу;
- Чернігівське Біле 0 alco зі смаком грейпфрута;
- Чернігівське БілеFruter зі смаком кавуна та м’яти.
Доповнення
Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.