AB InBev Efes Украина получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на XXVI Международном конкурсе пива и напитков
Киев • УНН
Компания AB InBev Efes Украина подтвердила свою репутацию производителя пива высочайшего качества, получив многочисленные награды на XXVI Международном конкурсе пива, безалкогольных, слабоалкогольных и сброженных напитков, организованном отраслевым объединением "УКРПИВО".
Мероприятие состоялось 7–8 августа 2025 года в Киеве.
AB InBev Efes Украина ежегодно участвует в этом отраслевом конкурсе. Нынешняя победа — еще одно свидетельство качества, признаваемого не только потребителями, но и экспертным сообществом. Важно, что именно "УКРПИВО" — влиятельный отраслевой хаб, формирующий стандарты качества и тренды украинского рынка — дает высокую оценку продукции компании.
Гран-при за высочайшее качество в своих категориях получили:
- Черниговское Titan (Титан) Крепкое;
- Löwenbräu Original;
- Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0;
- Черниговское Белое.
Золотыми медалями были отмечены:
- Stella Artois;
- Черниговское Светлое;
- Черниговское Light;
- Полная Бочка Мягкое;
- Полная Бочка Бархатное;
- Velkopopovický Kozel Темное;
- Mike’s Hard Drink со вкусом вишни;
- Mike’s Hard Drink со вкусом ананаса;
- Черниговское Белое 0 alco со вкусом грейпфрута;
- Черниговское БелоеFruter со вкусом арбуза и мяты.
Дополнение
Чрезмерное употребление алкоголя вредно для вашего здоровья.