А.Шевченко про матч з Сербією: нам потрібно подивитися у справі всіх збірників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко дав передматчеву прес-конференцію напередодні товариської зустрічі із командою Сербії, яка відбудеться 15 листопада на стадіоні «Металіст» у Харкові, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Головний тренер української команди ще не визначився зі складом на завтрашній спаринг, але, на його переконання, важливо дати можливість виступити футболістам, які не мали достатньо ігрового часу у поєдинку відбору ЧС-2018 із командою Фінляндії в Одесі.
"Нам потрібно подивитися у справі кандидатів, будемо виходити з цього. Ті, хто запрошені до складу команди, отримають шанс проявити себе. Можемо навіть щось змінити в ігровій системі чи розташуванні футболістів на полі, для цього і потрібні товариські матчі. Збірна Сербії - хороший подразник і суперник для нас. Можливо, хтось вперше вийде у синьо-жовтій футболці, можливо, шанс отримає той, хто давно не грав. Важливо добре налаштуватися на цей матч", - наголосив А.Шевченко.
Нагадаємо, збірна України мінімально перемогла національну команду Фінляндії.