А.Шевченко о матче с Сербией: нам нужно посмотреть в деле всех сборников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко дал предматчевую пресс-конференцию накануне товарищеского матча с командой Сербии, которая состоится 15 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Главный тренер украинской команды еще не определился с составом на завтрашний спарринг, но, по его убеждению, важно дать возможность выступить футболистам, которые не имели достаточно игрового времени в поединке отбора ЧМ-2018 с командой Финляндии в Одессе.
"Нам нужно посмотреть в деле кандидатов, будем исходить из этого. Те, кто приглашены в состав команды, получат шанс проявить себя. Можем даже что-то изменить в игровой системе или расположении футболистов на поле, для этого и нужны товарищеские матчи. Сборная Сербии - хороший раздражитель и соперник для нас. возможно, кто-то впервые выйдет в сине-желтой футболке, возможно, шанс получит тот, кто давно не играл. Важно хорошо настроиться на этот матч", - отметил А.Шевченко.
Напомним, сборная Украины минимально победила национальную команду Финляндии.