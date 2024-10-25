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"А що тут коментувати?": Кіпер іронічно відреагував на журналістське розслідування з його даними в Getcontact

Київ • УНН

 • 14843 перегляди

Голова Одеської ОДА іронічно прокоментував журналістське розслідування щодо його можливої причетності до піщаного бізнесу. Розслідування базується на даних з Getcontact, де телефон його знайомого записаний як "кум Кіпера".

"А що тут коментувати?": Кіпер іронічно відреагував на журналістське розслідування з його даними в Getcontact

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер іронічно прокоментував журналістське розслідування про свою начебто причетність до заволодіння активами російського бізнесмена, передає УНН.

Деталі

Так, журналісти програми "Схеми", базуючись на даних програми Getcontact заявили про звʼязок Кіпера з Володимиром Осіповим, а відтак з бізнесменом Сергієм Шапраном, який своєю чергою начебто "відібрав" активи у російського бізнесмена Ігоря Наумця, що повʼязані з видобутком піску у Київській області. Ключове у цьому розслідуванні: що телефон Володимира Осіпова бʼється по базі Getcontact як "кум Кіпера". Інших даних про прямий звʼязок Кіпера з Шапраном та Наумцем у розслідуванні не йдеться.

"За те, як я записаний в Getcontact, мене зробили бароном піску, зерна. Я не знаю навіть як це прокоментувати…

Враховуючи мою сьогоднішню посаду, я багато з ким спілкуюсь, і якщо завтра хтось вчинить вбивство чи в його адвоката я буду в Getcontact, то я теж до цього причетний? Тому я навіть не знаю що тут коментувати, відверто", - зазначив Кіпер.

Додамо, що розслідування вийшло одразу після оголошення відставки Генпрокурора Андрія Костіна. ЗМІ часто називали Олега Кіпера наступником Костіна, тож є думка, що в такий спосіб Кіпера "збивають" з посади. Сам же Кіпер неодноразово заявляв, що посаду Генпрокурора йому не пропонували і це питання не обговорювалося. Разом з тим він подякував за увагу.

Якщо тобі плюють в спину - значить ти попереду. Караван іде – собаки лаять. Мені дуже приємно, що про мою персону не забувають,

- сказав Кіпер.

Також нагадаємо, напередодні телеграм канали повідомили, що журналістське розслідування проти Кіпера начебто замовив Михайло Бродський, який нібито має безпосереднє відношення до видобутку піску, незаконних забудов та порту ( вірогідно, мова про річковий порт у Києві, бенефіціаром якого є екс-чиновник Бродський).

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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