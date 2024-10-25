"А що тут коментувати?": Кіпер іронічно відреагував на журналістське розслідування з його даними в Getcontact

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер іронічно прокоментував журналістське розслідування про свою начебто причетність до заволодіння активами російського бізнесмена, передає УНН.

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Так, журналісти програми "Схеми", базуючись на даних програми Getcontact заявили про звʼязок Кіпера з Володимиром Осіповим, а відтак з бізнесменом Сергієм Шапраном, який своєю чергою начебто "відібрав" активи у російського бізнесмена Ігоря Наумця, що повʼязані з видобутком піску у Київській області. Ключове у цьому розслідуванні: що телефон Володимира Осіпова бʼється по базі Getcontact як "кум Кіпера". Інших даних про прямий звʼязок Кіпера з Шапраном та Наумцем у розслідуванні не йдеться.

"За те, як я записаний в Getcontact, мене зробили бароном піску, зерна. Я не знаю навіть як це прокоментувати…

Враховуючи мою сьогоднішню посаду, я багато з ким спілкуюсь, і якщо завтра хтось вчинить вбивство чи в його адвоката я буду в Getcontact, то я теж до цього причетний? Тому я навіть не знаю що тут коментувати, відверто", - зазначив Кіпер.

Додамо, що розслідування вийшло одразу після оголошення відставки Генпрокурора Андрія Костіна. ЗМІ часто називали Олега Кіпера наступником Костіна, тож є думка, що в такий спосіб Кіпера "збивають" з посади. Сам же Кіпер неодноразово заявляв, що посаду Генпрокурора йому не пропонували і це питання не обговорювалося. Разом з тим він подякував за увагу.

Якщо тобі плюють в спину - значить ти попереду. Караван іде – собаки лаять. Мені дуже приємно, що про мою персону не забувають, - сказав Кіпер.

Також нагадаємо, напередодні телеграм канали повідомили, що журналістське розслідування проти Кіпера начебто замовив Михайло Бродський, який нібито має безпосереднє відношення до видобутку піску, незаконних забудов та порту ( вірогідно, мова про річковий порт у Києві, бенефіціаром якого є екс-чиновник Бродський).