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"А что тут комментировать?": Кипер иронично отреагировал на журналистское расследование с его данными в Getcontact

"А что тут комментировать?": Кипер иронично отреагировал на журналистское расследование с его данными в Getcontact

Киев  •  УНН

06:30 • 5021 просмотра

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Глава Одесской ОГА иронично прокомментировал журналистское расследование относительно его возможной причастности к песчаному бизнесу. Расследование базируется на данных из Getcontact, где телефон его знакомого записан как "кум Кипера".

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер иронично прокомментировал журналистское расследование о своей якобы причастности к завладению активами российского бизнесмена, передает УНН.

Детали

Так, журналисты программы "Схемы", основываясь на данных программы Getcontact заявили о связи Кипера с Владимиром Осиповым, а затем с бизнесменом Сергеем Шапраном, который в свою очередь якобы "отобрал" активы у российского бизнесмена Игоря Наумца, связанные с добычей песка в Киевской области. Ключевое в этом расследовании: что телефон Владимира Осипова бьется по базе Getcontact как "кум Кипера". Других данных о прямой связи Кипера с Шапраном и Наумцом в расследовании не говорится.

"За то, как я записан в Getcontact, меня сделали бароном песка, зерна. Я не знаю даже как это прокомментировать..

Учитывая мою сегодняшнюю должность, я много с кем общаюсь, и если завтра кто-то совершит убийство или у его адвоката я буду в Getcontact, то я тоже к этому причастен? Поэтому я даже не знаю что здесь комментировать, откровенно", - отметил Кипер.

Добавим, что расследование вышло сразу после объявления отставки Генпрокурора Андрея Костина. СМИ часто называли Олега Кипера преемником Костина, поэтому есть мнение, что таким образом Кипера "сбивают" с должности. Сам же Кипер неоднократно заявлял, что должность Генпрокурора ему не предлагали и этот вопрос не обсуждался. Вместе с тем он поблагодарил за внимание.

Если тебе плюют в спину - значит ты впереди. Караван идет - собаки лают. Мне очень приятно, что о моей персоне не забывают,

- сказал Кипер.

Также напомним, накануне телеграмм каналы сообщили, что журналистское расследование против Кипера якобы заказал Михаил Бродский, который якобы имеет непосредственное отношение к добыче песка, незаконным застройкам и порту (вероятно, речь о речном порту в Киеве, бенефициаром которого является экс-чиновник Бродский).

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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