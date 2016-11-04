А.Пятов про гру з "Гентом": бельгійська команда гідно трималася перед своїми вболівальниками
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов поділився думкою щодо виїзного поєдинку з бельгійським "Гентом", що пройшов в рамках групової стадії Ліги Європи (5:3), передає УНН з посиланням на сайт "гірників".
"Видно було, що господарі прагнули вдало зіграти й забити нам швидкий гол, що в принципі в них добре вийшло. І перші хвилин двадцять нам справді було важко. Але згодом ми взяли все під свій контроль, зрівняли рахунок і вже незабаром вийшли вперед", - розпочав голкіпер.
Також А.Пятов додав: "звичайно, неприємно пропускати на перших секундах, але, як на мене, краще пропустити відразу, ніж наприкінці матчу. Натомість бельгійцям було важливо забити, можливо, виграти з певним рахунком, адже поразка 0:5 відверто зачепила їхнє самолюбство. Але, як то кажуть, побігли вперед – потрапили в полон. Утім поєдинок глядачам мав сподобатись, а "Гент" гідно тримався перед своїми шанувальниками, зумівши тричі вразити наші ворота".
Нагадаємо, що "Шахтар" гарантував собі вихід в плей-офф турніру, вигравши чотири поєдинки у групі Н.