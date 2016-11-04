А.Пятов об игре с "Гентом": бельгийская команда достойно держалась перед своими болельщиками

"Видно было, что хозяева стремились удачно сыграть и забить нам быстрый гол, что в принципе у них хорошо получилось. И первые минут двадцать нам действительно было трудно. Но впоследствии мы взяли все под свой контроль, сравняли счет и уже вскоре вышли вперед", - начал голкипер.

Также А.Пятов добавил: "Конечно, неприятно пропускать на первых секундах, но, как по мне, лучше пропустить сразу, чем в конце матча. Зато бельгийцам было важно забить, возможно, выиграть с определенным счетом, ведь поражение 0:5 откровенно задело их самолюбие. Но, как говорится, побежали вперед - попали в плен. Впрочем поединок зрителям должен был понравиться, а "Гент" достойно держался перед своими поклонниками, сумев трижды поразить наши ворота".

Напомним, что "Шахтер" гарантировал себе выход в плей-офф турнира, выиграв четыре поединка в группе Н.