А.Парубій завтра зустрінеться із послом США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Верховної України Андрій Парубій завтра, 23 листопада, проведе зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
Як повідомили у прес-службі, зустріч відбудеться о 16.00 за адресою: вул. М. Грушевського, 5, 3 поверх, зала нарад.
Раніше у вересні Голова Верховної Ради Андрій Парубій за підсумками застрічі з новопризначеним послом США в Україні Марі Йованович заявив, що Сполучені Штати Америки залишаються великим стратегічним партнером України.