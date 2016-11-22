А.Парубій завтра зустрінеться із послом США

Як повідомили у прес-службі, зустріч відбудеться о 16.00 за адресою: вул. М. Грушевського, 5, 3 поверх, зала нарад.

Раніше у вересні Голова Верховної Ради Андрій Парубій за підсумками застрічі з новопризначеним послом США в Україні Марі Йованович заявив, що Сполучені Штати Америки залишаються великим стратегічним партнером України.