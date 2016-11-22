А.Парубий завтра встретится с послом США

Как сообщили в пресс-службе, встреча состоится в 16.00 по адресу: ул. М. Грушевского, 5, 3 этаж, зал совещаний.

Ранее в сентябре Председатель Верховной Рады Андрей Парубий по итогам встречи с новым послом США в Украине Мари Йованович заявил, что Соединенные Штаты Америки остаются большим стратегическим партнером Украины.