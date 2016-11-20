А.Парубій: Україна буде членом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що Україна має на меті виконати всі належні умови і приєднатися до НАТО як повноправний член оборонного альянсу. Про це він заявив в Стамбулі на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, передає УНН з посиланням на прес-службу Верховної Ради.
“Це один із дієвих аспектів стримування агресії Путіна.Переконаний, що санкції будуть продовжені, поки не буде зупинена агресія, звільнена частина Донецької і Луганської області, поки не буде звільнений Крим. І це питання для нас є надзвичайно важливим, щоб усі члени Альянсу пам’ятали рішення Бухарестського саміту, що Україна буде членом НАТО”, — наголосив А.Парубій.
А.Парубій також подякував усім членам НАТО, які зберігають санкції проти Російської Федерації, запроваджені через її агресивну політику щодо України.
За словами голови парламенту, “кожний долар, вкладений у розвиток України, економить тисячі, які були потрібні для стримування Російської Федерації на східних кордонах альянсу”.
Як повідомляв УНН, характеристика реформ в Україні за період після протестів Євроймадану дворічної давнини різнорідна. Про це йдеться у доповіді “Дві війни України: захист незалежності та запровадження реальних реформ”, яку процитував на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Мустафа Найєм.