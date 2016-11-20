Парубий: Украина будет членом НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что Украина имеет целью выполнить все условия и присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена оборонного альянса. Об этом он заявил в Стамбуле на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Это один из действенных аспектов сдерживания агрессии Путина. Убежден, что санкции будут продолжены, пока не будет остановлена агрессия, освобождена часть Донецкой и Луганской области, пока не будет освобожден Крым. И этот вопрос для нас чрезвычайно важен, чтобы все члены Альянса помнили решение Бухарестского саммита, что Украина будет членом НАТО", - подчеркнул Парубий.
Парубий также поблагодарил всех членов НАТО, которые сохраняют санкции против Российской Федерации, введенные из-за ее агрессивной политики в отношении Украины.
По словам главы парламента, "каждый доллар, вложенный в развитие Украины, экономит тысячи, которые были нужны для сдерживания Российской Федерации на восточных границах альянса".
Как сообщал УНН, характеристика реформ в Украине за период после протестов Евроймадана двухлетней давности разнородная. Об этом говорится в докладе "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ", которую процитировал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.