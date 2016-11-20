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15 марта, 19:03 • 108145 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147173 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102072 просмотра

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Парубий: Украина будет членом НАТО

Парубий: Украина будет членом НАТО

Киев • УНН

 • 11093 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что Украина имеет целью выполнить все условия и присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена оборонного альянса. Об этом он заявил в Стамбуле на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Это один из действенных аспектов сдерживания агрессии Путина. Убежден, что санкции будут продолжены, пока не будет остановлена ​​агрессия, освобождена часть Донецкой и Луганской области, пока не будет освобожден Крым. И этот вопрос для нас чрезвычайно важен, чтобы все члены Альянса помнили решение Бухарестского саммита, что Украина будет членом НАТО", - подчеркнул Парубий.

Парубий также поблагодарил всех членов НАТО, которые сохраняют санкции против Российской Федерации, введенные из-за ее агрессивной политики в отношении Украины.

По словам главы парламента, "каждый доллар, вложенный в развитие Украины, экономит тысячи, которые были нужны для сдерживания Российской Федерации на восточных границах альянса".

Как сообщал УНН, характеристика реформ в Украине за период после протестов Евроймадана двухлетней давности разнородная. Об этом говорится в докладе "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ", которую процитировал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.

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