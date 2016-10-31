А.Парубій підписав постанову, яка передбачає зростання зарплат для нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік, яка, зокрема передбачає зростання заробітних плат для народних депутатів з 1 листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
На офіційному сайті парламенту, де опубліковано проект постанови про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік у розділі “Проходження” вказано, що “постанову підписано”.
Зокрема, у пункті 4 постанови передбачено збільшення зробітної плати для народних депутатів до 40 тис. грн.
Варто зазначити, що сьогодні зареєстровано проект змін до цієї постанови, якими запропоновано скасувати підвищення зарплат для депутатів.