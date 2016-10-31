А.Парубий подписал постановление, которое предусматривает рост зарплат для нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год, которая, в частности, предусматривает рост заработных плат для народных депутатов с 1 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте парламента, передает УНН.
На официальном сайте парламента, где опубликован проект постановления о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год в разделе "Прохождение" указано, что "постановление подписано".
В частности, в пункте 4 постановления предусмотрено увеличение зароботной платы для народных депутатов до 40 тыс. грн.
Стоит отметить, что сегодня зарегистрирован проект изменений в это постановление, которым предлагается отменить повышение зарплат для депутатов.