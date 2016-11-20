А.Меркель знову буде боротися за посаду канцлера ФРН - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На зустрічі з лідерами партії ХДС Ангела Меркель оголосила про своє бажання знову балотуватися на пост канцлера ФРН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Ангела Меркель (Angela Merkel) в четвертий раз висуне свою кандидатуру на пост федерального канцлера. Про це вона оголосила в неділю, 20 листопада, в Берліні на зустрічі з представниками партійної верхівки Християнсько-демократичного союзу (ХДС), повідомляють німецькі інформагентства.
Нагадаємо, згідно з опитуванням більшість німців за четвертий термін канцлерства А.Меркель