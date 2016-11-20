А.Меркель снова будет бороться за пост канцлера ФРГ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. На встрече с лидерами партии ХДС Ангела Меркель объявила о своем желании снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Ангела Меркель (Angela Merkel) в четвертый раз выдвинет свою кандидатуру на пост федерального канцлера. Об этом она объявила в воскресенье, 20 ноября, в Берлине на встрече с представителями партийной верхушки Христианско-демократического союза (ХДС), сообщают немецкие информагентства.
Напомним, согласно опросу большинство немцев за четвертый срок канцлерства А.Меркель