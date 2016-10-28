А.Матіос задекларував 13,8 га земельної ділянки, авто та зарплату у 411 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у своїй електронній декларації вказав, що має у власності дачу, авто і земельну ділянку і майже 411 тис. грн зарплати. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією, минулого року А.Матіос отримав 410 тис. 877 грн. заробітної плати. Також А.Матіос задекларував проценти від банку 710 грн. Також він задекларував зарплату дружини - 781 тис. 818 грн. і дивіденди дружини 10 млн грн і 22 млн 379 тис. 200 грн.
Крім того, в декларації А.Матіос зазначив, що його дружина отримала проценти від банків 65 тис. 378 грн. і 374 тис. 29 грн., дохід від надання майна в оренду 9 тис. 172 грн. і подарунок у негрошовій формі на суму 432 тис. грн.
У минулому році дружина А.Матіоса отримала готівкові кошти на суму 25 тис. євро, 525 тис. дол., 10 фунтів стерлінгів, також указав кошти дружини, розміщені на банківських рахунках 840 тис. 96 грн, 9 тис. 347 дол., 250 тис. 1 дол., 10 тис. 503 євро.
Також у декларації зазначені кошти дружини, позичені третім особам 135 тис. 39 грн, 20 млн 372 тис. грн, 663 тис 500 грн.
А.Матіос задекларував власні готівкові кошти сумою 150 тис. грн., 20 тис. фунтів стерлінгів. Кошти, розміщені на банківських рахунках А.Матіоса становлять 81 тис. 557 грн.
Також А.Матіос та його дружина мають по дві земельні ділянки. 138 тис 480 кв.м. в Липівці на Київщині, 606 кв.м. у Києві, 3 тис. 100 кв.м. в с. Козин на Київщині та 965 кв.м. в с. Нижча Дубечня на Київщині.
Дружина А.Матіоса володіє двома квартирами в Херсоні (82,5 кв.м) і Києві (131 кв.м.). Також у власності дружини офіс в Херсоні, площею 115,2 кв.м., будинок в Козині на Київщині (518,6кв.м.) і гараж в Києві (18,6 кв.м.).
У власності А.Матіоса перебуває 25% квартири в Києві (100,9 кв.м.) і дача в Києві (182,6 кв.м.).
Також головний військовий прокурор задекларував 6 комплектів меблів,6 годинників,2 шуби, каблучку, 2 колекції статуеток. Всі речі перебувають у власності дружини.
У власності А.Матіоса і дружини 2 легкові автомобілі Шевроле Лачетті (2005 року випуску) і Nissan X-trail (2008 року випуску). Також його дружина володіє вантажівкою і причепом контейнеровоза.