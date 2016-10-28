А.Матиос задекларировал 13,8 га земельного участка, авто и зарплату в 411 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности дачу, авто и земельный участок и почти 411 тыс. грн зарплаты. Декларация размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.
Согласно декларации, в прошлом году А.Матиос получил 410 тыс. 877 грн. заработной платы. Также А.Матиос задекларировал проценты от банка 710 грн. Также он задекларировал зарплату жены - 781 тыс. 818 грн. и дивиденды жены 10 млн грн и 22 млн 379 тыс. 200 грн.
Кроме того, в декларации А.Матиос отметил, что его жена получила проценты от банков 65 тыс. 378 грн. и 374 тыс. 29 грн., доход от предоставления имущества в аренду 9 тыс. 172 грн. и подарок в неденежной форме на сумму 432 тыс. грн.
В прошлом году жена А.Матиоса получила наличные средства на сумму 25 тыс. евро, 525 тыс. долл., 10 фунтов стерлингов, также указал средства жены, размещенные на банковских счетах 840 тыс. 96 грн, 9 тыс. 347 долл., 250 тыс. 1 долл., 10 тыс. 503 евро.
Также в декларации указаны средства жены, занятые третьим лицам 135 тыс. 39 грн, 20 млн 372 тыс. Грн, 663 тыс 500 грн.
А.Матиос задекларировал собственные наличные средства в сумме 150 тыс. грн., 20 тыс. фунтов стерлингов. Средства, размещенные на банковских счетах А.Матиоса составляют 81 тыс. 557 грн.
Также А.Матиос и его жена имеют по два земельных участка. 138 тыс 480 кв.м. в Липовке в Киевской области, 606 кв.м. в Киеве, 3 тыс. 100 кв.м. в с. Козин Киевской области и 965 кв.м. в с. Нижняя Дубечня Киевской области.
Жена А.Матиоса владеет двумя квартирами в Херсоне (82,5 кв.м) и Киеве (131 кв.м.). Также в собственности жены офис в Херсоне, площадью 115,2 кв.м., дом в Козине в Киевской области (518,6кв.м.) и гараж в Киеве (18,6 кв.м.).
В собственности А.Матиоса находится 25% квартиры в Киеве (100,9 кв.м.) и дача в Киеве (182,6 кв.м.).
Также главный военный прокурор задекларировал 6 комплектов мебели, 6 часов, 2 шубы, кольцо, 2 коллекции статуэток. Все вещи находятся в собственности жены.
В собственности А.Матиоса и жены 2 легковых автомобиля Шевроле Лачетти (2005 года выпуска) и Nissan X-trail (2008 года выпуска). Также его жена владеет грузовиком и прицепом контейнеровоза.