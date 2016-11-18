А.Конте визнано найкращим тренером місяця в АПЛ

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 2487 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 12855 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 56642 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 128527 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 192557 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187206 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209014 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196275 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151659 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152800 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 135020 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 177208 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114568 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 67871 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 42215 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 467883 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 309592 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 372657 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 484697 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114569 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 177209 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124226 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159374 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182664 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

А.Конте визнано найкращим тренером місяця в АПЛ

А.Конте визнано найкращим тренером місяця в АПЛ

Київ • УНН

 • 7670 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Італійський наставник лондонського "Челсі" Антоніо Конте отримав нагороду "Тренер місяця" в жовтні після того, як його команда набрала максимальну кількість очок протягом місяця і не пропустила жодного м'яча, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Челсі".

Італійський тренер обійшов в цій номінації Марка Хьюза (ФК "Сток Сіті"), Юргена Клоппа ("Ліверпуль") і Арсена Венгера ("Арсенал").

"Це моя перша нагорода в Англії, це велика честь, і я хочу розділити цей успіх зі своїми гравцями і клубом", - сказав А.Конте.

Примітно, що італійський тренер "синіх" перейшов на схему 3-4-3 в другому таймі матчу, в якому "Челсі" поступилися "Арсеналу", і продовжив використовувати дану тактичну модель в наступній грі, коли "аристократи" здобули гостьову перемогу над "Халлом" (2:0).

Зміна тактичної схеми в жовтні на краще вплинула на рівень гри "Челсі". На "Стемфорд Брідж" "сині" розгромили "Лестер" і "Манчестер Юнайтед".

У заключному матчі місяці "Челсі" провели гостьовий поєдинок з "Саутгемптоном" на "Сейнт-Меріз", в якому впевнено перемогли з рахунком 2:0. У тій зустрічі відзначилися Еден Азар і Дієго.

Додамо, що "Челсі" також впевнено відіграли в обороні, не пропустивши в жовтні жодного м'яча і перегравши суперників із загальним рахунком 11:0.

Нагадаємо, півзахисник "Челсі" Е.Азар став найкращим футболістом місяця в АПЛ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84