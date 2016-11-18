А.Конте визнано найкращим тренером місяця в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Італійський наставник лондонського "Челсі" Антоніо Конте отримав нагороду "Тренер місяця" в жовтні після того, як його команда набрала максимальну кількість очок протягом місяця і не пропустила жодного м'яча, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Челсі".
Італійський тренер обійшов в цій номінації Марка Хьюза (ФК "Сток Сіті"), Юргена Клоппа ("Ліверпуль") і Арсена Венгера ("Арсенал").
"Це моя перша нагорода в Англії, це велика честь, і я хочу розділити цей успіх зі своїми гравцями і клубом", - сказав А.Конте.
Примітно, що італійський тренер "синіх" перейшов на схему 3-4-3 в другому таймі матчу, в якому "Челсі" поступилися "Арсеналу", і продовжив використовувати дану тактичну модель в наступній грі, коли "аристократи" здобули гостьову перемогу над "Халлом" (2:0).
Зміна тактичної схеми в жовтні на краще вплинула на рівень гри "Челсі". На "Стемфорд Брідж" "сині" розгромили "Лестер" і "Манчестер Юнайтед".
У заключному матчі місяці "Челсі" провели гостьовий поєдинок з "Саутгемптоном" на "Сейнт-Меріз", в якому впевнено перемогли з рахунком 2:0. У тій зустрічі відзначилися Еден Азар і Дієго.
Додамо, що "Челсі" також впевнено відіграли в обороні, не пропустивши в жовтні жодного м'яча і перегравши суперників із загальним рахунком 11:0.
Нагадаємо, півзахисник "Челсі" Е.Азар став найкращим футболістом місяця в АПЛ.