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15 марта, 19:03 • 108143 просмотра

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А.Конте признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Итальянский наставник лондонского "Челси" Антонио Конте получил награду "Тренер месяца" в октябре после того, как его команда набрала максимальное количество очков в течение месяца и не пропустила ни одного мяча, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Челси".

Итальянский тренер обошел в этой номинации Марка Хьюза (ФК "Сток Сити"), Юргена Клоппа ( "Ливерпуль") и Арсена Венгера ( "Арсенал").

"Это моя первая награда в Англии, это большая честь, и я хочу разделить этот успех со своими игроками и клубом", - сказал А.Конте.

Примечательно, что итальянский тренер "синих" перешел на схему 3-4-3 во втором тайме матча, в котором "Челси" уступили "Арсеналу", и продолжил использовать данную тактическую модель в следующей игре, когда "аристократы" одержали гостевую победу над " Халлом "(2: 0).

Изменение тактической схемы в октябре к лучшему повлияла на уровень игры "Челси". На "Стэмфорд Бридж" "синие" разгромили "Лестер" и "Манчестер Юнайтед".

В заключительном матче месяца "Челси" провели гостевой поединок с "Саутгемптоном" на "Сейнт-Меризи", в котором уверенно победили со счетом 2: 0. В той встрече отличились Эден Азар и Диего.

Добавим, что "Челси" также уверенно сыграли в обороне, не пропустив в октябре ни одного мяча и обыграв соперников с общим счетом 11: 0.

Напомним, полузащитник "Челси" Э.Азар стал лучшим футболистом месяца в АПЛ .

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