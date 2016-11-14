А.Федецький: грати у футбол за порожніх трибун - ніщо
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правий захисник збірної України Артем Федецький взяв у участь на передматчевій прес-конференції напередодні товариської зустрічі із командою Сербії, яка відбудеться 15 листопада на стадіоні "Металіст" у Харкові, передає УНН з посиланням на ФФУ.
"Сподіваюся, завтра буде повний стадіон. Адже гра у футбол за порожніх трибун - ніщо. Особисто для мене цей матч буде офіційним. Сербія - хороша команда, і тому нам дуже потрібна підтримка 12-го гравця. Постараємося показати класний футбол і здобути перемогу", - заявив А.Федецький.
Зауважимо, 31-річний Федецький дебютував за збірну України шість років тому саме на "Металісті", де проходив товариський матч із національною командою Литви.
Як повідомляв УНН, головний тренер української команди ще не визначився зі складом на завтрашній спаринг, але, на його переконання, важливо дати можливість виступити футболістам, які не мали достатньо ігрового часу у поєдинку відбору ЧС-2018 із командою Фінляндії в Одесі.