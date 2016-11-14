А.Федецкий: играть в футбол при пустых трибунах - ничто
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правый защитник сборной Украины Артем Федецкий взял в участие на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеского матча с командой Сербии, которая состоится 15 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
"Надеюсь, завтра будет полный стадион. Ведь игра в футбол при пустых трибунах - ничто. Лично для меня этот матч будет официальным. Сербия - хорошая команда, и поэтому нам очень нужна поддержка 12-го игрока. Постараемся показать классный футбол и одержать победу" , - заявил А.Федецкий.
Заметим, 31-летний Федецкий дебютировал за сборную Украины шесть лет назад именно на "Металлисте", где проходил товарищеский матч с национальной командой Литвы.
Как сообщал УНН, главный тренер украинской команды еще не определился с составом на завтрашний спарринг, но, по его убеждению, важно дать возможность выступить футболистам, которые не имели достаточно игрового времени в поединке отбора ЧМ-2018 с командой Финляндии в Одессе.