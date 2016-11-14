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15 марта, 19:03 • 109109 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149515 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127081 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120360 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106886 просмотра

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А.Федецкий: играть в футбол при пустых трибунах - ничто

А.Федецкий: играть в футбол при пустых трибунах - ничто

Киев • УНН

 • 8279 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правый защитник сборной Украины Артем Федецкий взял в участие на предматчевой пресс-конференции накануне товарищеского матча с командой Сербии, которая состоится 15 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

"Надеюсь, завтра будет полный стадион. Ведь игра в футбол при пустых трибунах - ничто. Лично для меня этот матч будет официальным. Сербия - хорошая команда, и поэтому нам очень нужна поддержка 12-го игрока. Постараемся показать классный футбол и одержать победу" , - заявил А.Федецкий.

Заметим, 31-летний Федецкий дебютировал за сборную Украины шесть лет назад именно на "Металлисте", где проходил товарищеский матч с национальной командой Литвы.

Как сообщал УНН, главный тренер украинской команды еще не определился с составом на завтрашний спарринг, но, по его убеждению, важно дать возможность выступить футболистам, которые не имели достаточно игрового времени в поединке отбора ЧМ-2018 с командой Финляндии в Одессе.

Украинские Национальные Новости

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