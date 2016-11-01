А.Аваков видав перші погони офіцерам патрульної поліції Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Дніпрі склали присягу на вірність українському народові працівники патрульної поліції, які отримали перші офіцерські звання, передає кореспондент УНН.
Близько півтисячі поліцейських отримали свої перші офіцерські погони з рук Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні у Дніпрі відкрили Центр надання адміністративних послуг, що працює за принципом відкритого офісу.