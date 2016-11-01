А.Аваков выдал первые погоны офицерам патрульной полиции Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Днепре приняли присягу на верность украинскому народу работники патрульной полиции, получившие первые офицерские звания, передает корреспондент УНН.
Около полутысячи полицейских получили свои первые офицерские погоны из рук министра внутренних дел Арсена Авакова.
Напомним, как сообщал УНН, сегодня в Днепре открыли Центр предоставления административных услуг, работающий по принципу открытого офиса.