9 лютого — Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день стоматолога

Здорові зуби – це невід’ємна частина здоров’я людини. Ці лікарі спеціалізуються на гігієні і здоров’ї ротової порожнини. Вони допомагають контролювати стан зубів з дитинства, а також діагностують і лікують проблеми.

Міжнародний день піци

Поціновувачі італійської страви готують цього дня улюблені її варіанти. А класична Маргарита вперше була створена 200 років тому італійцем Раффаеле Еспозіто. Хоча вчені вважають, що прототипи сучасної піци існували ще в давні часи. Наприклад, в Давній Греції, а також в Римі, любили готувати плаский хліб і додавати до нього оливки, олію, трави. А серед перських воїнів дуже популярними були коржі зі спеціями, фініками, сиром.

День пам’яті Іоанна Златоуста

Богослов, архієпископ Константинопольський, один із трьох Вселенських святителів та вчитель. Народився 347 року в Антіохії в сім’ї чиновника. Його батько Секундус помер майже відразу після народження сина, а тому його вихованням займалася матір, Анфуса. Вона вирішила більше не виходити заміж (хоч їй тоді було близько 20 років), а зайнятися винятково сином. Вже в юному віці Іоанн любив читати Святе Письмо. Згодом, навчався у найкращих риторів і філософів.

367 року святитель Мелетій Антіохський похрестив Іоанна. А через три роки він зробився читцем. Від 372 року Златоуст навчався в місцевій богословській школі у пресвітерів Діодора Тарсійського та Флавіана. Згодом помирає мати Іоанна, і він вирішує стати ченцем. Через декілька років його хочуть поставити при єпископській кафедрі, але він відмовляється. В той час з’являється його праця “Шість слів про священство”. Чотири роки Іоанн живе в пустелі, де пише “Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинною і християнською любов'ю чернечого життя” і “Проти озброєних на тих, хто шукає чернецтво”. А ще два роки живе в повністю усамітненій печері і не розмовляє.

397 року, коли архієпископ Константинопольський Нектарій помирає, Іоанна викликають в Антіохію, щоб він став патріархом. Перше, що він зробив на новій посаді, це вдосконалив священство. Кошти, які він отримував як архієпископ, йшли на лікарні та готелі для паломників. Згодом виявився втягнутий в конфлікт із імператорським двором. Імператриця Євдоксія, яка була дружиною імператора Аркадія, зажадала забрати все майно у опального вельможі, та Іоанн встав на сторону останнього. Через це імператриця затаїла на архієпископа гнів.

Іоанна Златоуста вирішили вигнати з міста. Але тієї ж ночі померла дитина імператорів, а поряд з поселенням стався землетрус. Євдоксія так перелякалася, що попросила вернути Златоуста.

406 року Іоанн сильно захворів і був прикутий до ліжка. В той же час його переводять зі столиці до глухого міста Піфіунта. Три місяці виснажений хворобою Златоуст добирався під дощем та палючим сонцем. Недалеко від міста Комани сили покинули його, він промовив “Слава Богу за все!” і помер. Сталося це 407 року.

Іменини

День Ангела святкують: Петро, Іоанн (Іван), Дмитро.