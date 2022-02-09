9 февраля — Международный день стоматолога

Международный день стоматолога

Здоровые зубы-это неотъемлемая часть здоровья человека. Эти врачи специализируются на гигиене и здоровье ротовой полости. Они помогают контролировать состояние зубов с детства, а также диагностируют и лечат проблемы.

Международный день пиццы

Ценители итальянского блюда готовят в этот день любимые ее варианты. А классическая Маргарита впервые была создана 200 лет назад итальянцем Раффаэле Эспозито. Хотя ученые считают, что прототипы современной пиццы существовали еще в давние времена. Например, в Древней Греции, а также в Риме, любили готовить плоский хлеб и добавлять к нему оливки, масло, травы. А среди персидских воинов очень популярными были лепешки со специями, финиками, сыром.

День памяти Иоанна Златоуста

Богослов, архиепископ Константинопольский, один из трех Вселенских святителей и учитель. Родился в 347 году в Антиохии в семье чиновника. Его отец Секундус умер почти сразу после рождения сына, а поэтому его воспитанием занималась мать, Анфуса. Она решила больше не выходить замуж (хоть ей тогда было около 20 лет), а заняться исключительно сыном. Уже в юном возрасте Иоанн любил читать Священное Писание. Впоследствии, учился у лучших риторов и философов.

367 года святитель Мелетий Антиохский окрестил Иоанна. А через три года он сделался чтецом. С 372 года Златоуст учился в местной богословской школе у пресвитеров Диодора Тарсийского и Флавиана. Впоследствии умирает мать Иоанна, и он решает стать монахом. Через несколько лет его хотят поставить при епископской кафедре, но он отказывается. В то время появляется его труд “шесть слов о священстве”. Четыре года Иоанн живет в пустыне, где пишет “Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любовью монашеской жизни” и “Против вооруженных тех, кто ищет монашество”. А еще два года живет в полностью уединенной пещере и не разговаривает.

397 года, когда архиепископ Константинопольский Нектарий умирает, Иоанна вызывают в Антиохию, чтобы он стал патриархом. Первое, что он сделал в новой должности, это усовершенствовал священство. Средства, которые он получал как архиепископ, шли на больницы и гостиницы для паломников. Впоследствии оказался втянут в конфликт с императорским двором. Императрица Евдоксия, которая была женой императора Аркадия, потребовала забрать все имущество у опального вельможи, и Иоанн встал на сторону последнего. За это императрица затаила на архиепископа гнев.

Иоанна Златоуста решили изгнать из города. Но той же ночью умер ребенок императоров, а рядом с поселением произошло землетрясение. Евдоксия так перепугалась, что попросила вернуть Златоуста.

406 года Иоанн сильно заболел и был прикован к постели. В то же время его переводят из столицы в глухой город Пифиунта. Три месяца изнуренный болезнью Златоуст добирался под дождем и палящим солнцем. Недалеко от города Команы силы покинули его, он произнес " Слава Богу за все!"И умер. Произошло это в 407 году.

Именины

День Ангела празднуют: Петр, Иоанн (Иван), Дмитрий.