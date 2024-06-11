87-річна жінка поранена внаслідок ворожого обстрілу Нікополя
Київ • УНН
87-річна жінка отримала множинні осколкові поранення і була госпіталізована в стані середньої тяжкості внаслідок російського обстрілу Нікополя.
Ворожа армія в черговий раз обстріляла Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого множинні осколкові ураження отримала 87-річна жінка. Про це повідомив у вівторок голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Нікополі росіяни поранили 87-річну жінку. У неї множинні осколкові ураження. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. Мешканка постраждала під час артобстрілу міста
За його словами, ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди, парники. Зачепило і лінію електропередач.
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