Ворожий удар КАБами по Харкову забрав життя літнього чоловіка
Київ • УНН
77-річний чоловік помер у лікарні після того, як його витягли з-під завалів, що утворилися в результаті російського удару по Харкову, з численними переломами.
77-річний чоловік помер у лікарні після того, як його витягли з-під завалів після удару російських військ КАБами по Харкову 10 червня, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На жаль, сьогодні вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого деблокували рятувальники з-під завалів. Чоловік отримав численні закриті переломи
Доповнення
Повідомлялося, що загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки.
Удар КАБами по Харкову: з-під завалів дістали ще одного потерпілого, загалом 8 поранених10.06.24, 19:56 • 21997 переглядiв