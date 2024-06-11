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Ворожий удар КАБами по Харкову забрав життя літнього чоловіка

Київ • УНН

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77-річний чоловік помер у лікарні після того, як його витягли з-під завалів, що утворилися в результаті російського удару по Харкову, з численними переломами.

77-річний чоловік помер у лікарні після того, як його витягли з-під завалів після удару російських військ КАБами по Харкову 10 червня, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

На жаль, сьогодні вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого деблокували рятувальники з-під завалів. Чоловік отримав численні закриті переломи

- повідомив Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Повідомлялося, що загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки.

Удар КАБами по Харкову: з-під завалів дістали ще одного потерпілого, загалом 8 поранених10.06.24, 19:56 • 21997 переглядiв

Юлія Шрамко

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