Вражеский удар КАБами по Харькову унес жизнь пожилого мужчины

77-летний мужчина скончался в больнице после того, как его вытащили из-под завалов после удара российских войск КАБами по Харькову 10 июня, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

К сожалению, сегодня ночью в больнице скончался 77-летний мужчина, которого деблокировали спасатели из-под завалов. Мужчина получил многочисленные закрытые переломы - сообщил Синегубов в Telegram.

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Сообщалось, что всего в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах Харькова 8 человек пострадали: 5 мужчин и 3 женщины.

Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых