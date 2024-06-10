Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

В понедельник, 10 июня, в Харькове после российской атаки достали из-под завалов дома еще одного пострадавшего. Об этом рассказал городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.

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Терехов рассказал, что пострадавшего уже отправили в больницу.

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Только что из под завалов частного дома достали пострадавшего. На скорой отправили в больницу - заявил Терехов.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в целом в результате обстрела кабаны в Киевском и Салтовском районах Харькова 8 человек пострадали: 5 мужчин и 3 женщины. Также повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации - заметил Синегубов.

Напомним

Как сообщил Терехов, по Харькову было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову возросло до 6. Кроме того, под завалами одного из частных домов могут быть люди.