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Удар КАБами по Харкову: з-під завалів дістали ще одного потерпілого, загалом 8 поранених

Київ • УНН

 • 21997 перегляди

75-річний чоловік був врятований з-під завалів приватного будинку в Харкові після обстрілу з боку росії і відправлений до лікарні.

У понеділок, 10 червня, у Харкові після російської атаки дістали з-під завалів будинку ще одного постраждалого. Про це розповів міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі 

Терехов розповів, що постраждалого вже відправили до лікарні. 

Атака рф на Харків: з-під завалів деблоковують 75-річного чоловіка10.06.24, 18:48 • 19185 переглядiв

Щойно з під завалів приватного будинку дістали постраждалого. На швидкій відправили до лікарні

- заявив Терехов. 

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки. Також пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації

- зауважив Синєгубов. 

Нагадаємо

Як повідомив Терехов, по Харкову було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди.

Володимир Омельченко

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