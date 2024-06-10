Удар КАБами по Харкову: з-під завалів дістали ще одного потерпілого, загалом 8 поранених
Київ • УНН
75-річний чоловік був врятований з-під завалів приватного будинку в Харкові після обстрілу з боку росії і відправлений до лікарні.
У понеділок, 10 червня, у Харкові після російської атаки дістали з-під завалів будинку ще одного постраждалого. Про це розповів міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.
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Терехов розповів, що постраждалого вже відправили до лікарні.
Атака рф на Харків: з-під завалів деблоковують 75-річного чоловіка10.06.24, 18:48 • 19185 переглядiв
Щойно з під завалів приватного будинку дістали постраждалого. На швидкій відправили до лікарні
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки. Також пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.
Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації
Нагадаємо
Як повідомив Терехов, по Харкову було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди.