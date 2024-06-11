87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
polshaПольша
Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  7211 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  40319 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  67265 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  113544 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  114990 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117488 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  112157 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103596 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  105049 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102094 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

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87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

87-летняя женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести в результате российского обстрела Никополя.

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87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб

СБУ сорвала попытку фсб получить информацию о местонахождении передислоцированных военно-промышленных объектов в Запорожье, где производятся комплектующие для авиации для Вооруженных сил Украины.

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Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб

На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

Из-за грозы в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии, которые затронули 254 трансформаторные подстанции и 15 высоковольтных воздушных линий электропередачи.

Общество •   •  9046 просмотра
На Киевщине из-за непогоды фиксируются аварийные отключения света

В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

США сняли запрет на предоставление оружия украинской бригаде специального назначения "Азов" после того, как она прошла проверку, необходимую американским законодательством.

Война •   •  11664 просмотра
В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

Как сообщается, проект совместного заявления для предстоящей международной мирной конференции по Украине не содержит призывов к выводу российских войск, сообщает японская телекомпания NHK.

Война •   •  13730 просмотра
NHK: в заявлении по итогам Саммита мира в Швейцарии может не быть пункта о выводе российских войск

Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Президент Венгрии не примет участие в саммите «Бухарестской девятки» в Латвии. Союзники рассматривают возможность исключения страны из оборонного клуба.

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Президент Венгрии не присоединится к саммиту "группы 9" в Риге: союзники обдумывают исключение страны из оборонного клуба

Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

Противник избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок, независимо от того, являются ли они носителями крылатых ракет или нет.

Война •   •  12699 просмотра
Враг избрал тактику присутствия в Черном море за счет подводных лодок - Плетенчук

В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

В июне в Киеве планируется проведение третьего украинско-польского форума, посвященного восстановлению Украины, инфраструктуры и привлечению финансовой помощи, в котором примут участие более 80 польских участников.

Экономика •   •  13240 просмотра
В июне в Киеве планируют провести украинско-польский Форум восстановления Украины

На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

В Луганской области на оккупированной территориях выгорело 7000 гектаров леса, освобожденное Невское обстреляно врагом из авиации, на оккупированных территориях продолжается Скрытая мобилизация.

Война •   •  12068 просмотра
На оккупированной Луганщине выгорело 7 тыс. га леса - ОВА

Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью

Польша с четверга вновь введет буферную зону вдоль части своей границы с беларусью для повышения безопасности после того, как польский солдат получил ножевое ранение на границе.

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Польша в четверг вновь введет буферную зону на границе с беларусью