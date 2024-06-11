87-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Никополя

Вражеская армия в очередной раз обстреляла Никополь Днепропетровской области, в результате чего множественные осколочные поражения получила 87-летняя женщина. Об этом сообщил во вторник глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе россияне ранили 87-летнюю женщину. У нее множественные осколочные поражения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести. Жительница пострадала во время артобстрела города - написал Лысак.

По его словам, вражеские снаряды разбили частные дома, хозяйственные постройки, парники. Задело и линию электропередач.

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