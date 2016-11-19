670 авто зібрались у черзі на кордоні із Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Станом на 6.00 на кордоні України і Польщі у 5 пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 670 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Так, на ПП “Краковець” зібралось 100 авто, “Рава-Руська” — 250, “Угринів” — 160, “Грушів” — 100, “Ягодин авто” — 40,"Устилуг" — 20.
В інших пунктах пропуску черг не було зафіксовано.
Як повідомляв УНН, пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною розблоковано. "Пересічники" звільнили проїзд.