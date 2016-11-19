670 авто собрались в очереди на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По состоянию на 6.00 на границе Украины и Польши в 5 пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 670 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, на ПП "Краковец" собралось 100 авто, "Рава-Русская" - 250, "Угринов" - 160, "Грушев" - 100, "Ягодин авто" - 40, "Устилуг" - 20.
В других пунктах пропуска очередей не было зафиксировано.
Как сообщал УНН, пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией разблокирован . "Пересичныки" освободили проезд.