61% українців довіряють Зеленському, 33% не довіряють - опитування

61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 33% висловлюють недовіру. Водночас баланс довіри-недовіри становить +28%, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилось в період з 23 по 29 січня 2026 року. Було опитано 1003 респонденти. Це громадяни України віком 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих російськими військами територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Серед 61%, які довіряють Зеленському, "повністю" йому довіряють - 25%. Решта 36% - "скоріше" довіряють йому (а серед 33% тих хто не довіряє, 17% "зовсім" не довіряють, а 16% - "скоріше" не довіряють).

Під час опитування соціологи одній половині респондентів ставили пряме запитання, наскільки вони особисто довіряють чи не довіряють В. Зеленському. Другій половині респондентів ставили запитання методом "задуманого знайомого".

Опитування показало, що в обох випадках президент має високу довіру, але все ж таки методом "задуманого знайомого" рівень довіри нижчий - 53% проти 61%, якщо ставити пряме запитання.

