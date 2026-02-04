61% українців довіряють Зеленському, 33% не довіряють - опитування

$43.190.22
15:42 • 1024 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 1604 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 2944 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 14717 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 23071 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18432 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21680 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35427 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50701 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40211 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 22915 перегляди
Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"4 лютого, 07:13 • 5846 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 41084 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 21041 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 12601 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 21181 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 56553 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 57796 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 96779 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 105040 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Державний кордон України
Донецька область
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 798 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 2698 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26142 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25796 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 28402 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

61% українців довіряють Зеленському, 33% не довіряють - опитування

Київ • УНН

 • 54 перегляди

За даними опитування КМІС, 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, тоді як 33% висловлюють недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +28%.

61% українців довіряють Зеленському, 33% не довіряють - опитування

61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 33% висловлюють недовіру. Водночас баланс довіри-недовіри становить +28%, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Опитування проводилось в період з 23 по 29 січня 2026 року. Було опитано 1003 респонденти. Це громадяни України віком 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих російськими військами територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Серед 61%, які довіряють Зеленському, "повністю" йому довіряють - 25%. Решта 36% - "скоріше" довіряють йому (а серед 33% тих хто не довіряє, 17% "зовсім" не довіряють, а 16% - "скоріше" не довіряють).

Під час опитування соціологи одній половині респондентів ставили пряме запитання, наскільки вони особисто довіряють чи не довіряють В. Зеленському. Другій половині респондентів ставили запитання методом "задуманого знайомого".

Опитування показало, що в обох випадках президент має високу довіру, але все ж таки методом "задуманого знайомого" рівень довіри нижчий - 53% проти 61%, якщо ставити пряме запитання.

Нагадаємо

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, українці здебільшого відкидають обмін Донбасу на гарантії, не очікують швидкого завершення війни. Водночас вони готові триматися стільки, скільки потрібно, підтримують удари по російській території і зберігають віру в членство України в ЄС.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Київський міжнародний інститут соціології
Володимир Зеленський
Україна