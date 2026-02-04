$43.190.22
61% украинцев доверяют Зеленскому, 33% не доверяют - опрос

Киев • УНН

 • 4 просмотра

По данным опроса КМИС, 61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 33% выражают недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет +28%.

61% украинцев доверяют Зеленскому, 33% не доверяют - опрос

61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 33% выражают недоверие. В то же время баланс доверия-недоверия составляет +28%, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 23 по 29 января 2026 года. Было опрошено 1003 респондента. Это граждане Украины в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, переехавшие с оккупированных российскими войсками территорий). Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Среди 61%, доверяющих Зеленскому, "полностью" ему доверяют - 25%. Остальные 36% - "скорее" доверяют ему (а среди 33% тех, кто не доверяет, 17% "совсем" не доверяют, а 16% - "скорее" не доверяют).

В ходе опроса социологи одной половине респондентов задавали прямой вопрос, насколько они лично доверяют или не доверяют В. Зеленскому. Второй половине респондентов задавали вопрос методом "задуманного знакомого".

Опрос показал, что в обоих случаях президент пользуется высоким доверием, но все же методом "задуманного знакомого" уровень доверия ниже - 53% против 61%, если задавать прямой вопрос.

Напомним

По данным исследования Киевского международного института социологии, украинцы в основном отвергают обмен Донбасса на гарантии, не ожидают быстрого завершения войны. В то же время они готовы держаться столько, сколько нужно, поддерживают удары по российской территории и сохраняют веру в членство Украины в ЕС.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Киевский международный институт социологии
Владимир Зеленский
Украина