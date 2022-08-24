43% американців віком від 19 до 30 років вживають марихуану: статистика

Деталі

Згідно з дослідженням Monitoring the Future проведеному Мічиганським університетом, 43% з 5000 опитаних молодих людей віком від 19 до 30 років повідомили про вживання марихуани минулого року, порівняно з 34% у 2016 році та 29% у 2011 році.

Щоденне вживання марихуани зросло з 6% у 2011 році до 8% у 2016 році та до 11% у 2021 році.

Автори дослідження, що фінансується Національним інститутом охорони здоров'я, заявили, що показники вживання марихуани за 2021 рік були «найвищими рівнями, які коли-небудь зареєстровані з тих пір, як ці тенденції вперше були відстежені у 1988 році».

Що стосується галюциногенів, то 8% молодих людей повідомили про вживання ЛСД, МДМА, мескаліну, пейота, «грибів» або фенциклідину минулого року, порівняно з 5% у 2016 році та 3% у 2011 році.

Майже 82% опитаних повідомили про вживання алкоголю протягом попередніх 12 місяців, що трохи менше, ніж 83,5% у 2016 році та 83,8% у 2011 році.

У дослідженні не було вказано жодних причин зростання вживання марихуани серед молоді, але рекреаційна марихуана наразі дозволена майже у 20 штатах США.