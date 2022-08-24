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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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43% американцев в возрасте от 19 до 30 лет употребляют марихуану: статистика

Киев • УНН

 • 136757 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Согласно новому исследованию, употребление марихуаны молодыми американцами достигло рекордного уровня в прошлом году, и потребление галлюциногенов также растет, передает УНН.

43% американцев в возрасте от 19 до 30 лет употребляют марихуану: статистика

Детали

Согласно исследованию Monitoring the Future проведенному Мичиганским университетом, 43% из 5000 опрошенных молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет сообщили об употреблении марихуаны в прошлом году, по сравнению с 34% в 2016 году и 29% в 2011 году.

Ежедневное употребление марихуаны выросло с 6% в 2011 году до 8% в 2016 году и до 11% в 2021 году.

Авторы исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, заявили, что показатели употребления марихуаны за 2021 год были «самыми высокими уровнями, которые когда-либо зарегистрированы с тех пор, как эти тенденции впервые были отслежены в 1988 году».

Что касается галлюциногенов, то 8% молодых людей сообщили об употреблении ЛСД, МДМА, мескалина, пейота, «грибов» или фенциклидина в прошлом году, по сравнению с 5% в 2016 году и 3% в 2011 году.

Почти 82% опрошенных сообщили об употреблении алкоголя в течение предыдущих 12 месяцев, что чуть меньше 83,5% в 2016 году и 83,8% в 2011 году.

В исследовании не было указано никаких причин роста употребления марихуаны среди молодежи, но рекреационная марихуана в настоящее время разрешена почти в 20 штатах США.

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