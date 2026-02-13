38 депутатів Верховної Ради "злягли" під крапельницю через інфекцію - нардеп

Внаслідок інфекції у Верховній Раді під крапельницю "злягли" 38 депутатів. Про це повідомила в Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третякова, передає УНН.

Сама нардепка зазначила, що вона, на відміну від низки своїх колег, не захворіла. Вона додала, що за день до цього всі 38 депутатів були здорові.

- йдеться в дописі.

Навіщо прес-служба ВРУ вийшла з недолугим виправдовуванням, якщо розслідування не проведено і наслідки не є зрозумілими. Якщо це ротавірус - то чому родичі захворівших народних депутатів є здоровими?

Також Третякова прокоментувала реакцію окремих Telegram-каналів з цього приводу.

Комусь прям дуже вигідно знищувати репутаційно законодавчий орган, який попри все - працює. Власне репутацію депутатів ВРУ планомірно нищили всі 34 роки незалежності