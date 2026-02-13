$42.990.04
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

38 депутатів Верховної Ради "злягли" під крапельницю через інфекцію - нардеп

Київ • УНН

 • 8 перегляди

38 депутатів Верховної Ради захворіли на інфекцію, про що повідомила Галина Третякова. Причиною масового погіршення здоров'я міг стати ротавірус.

38 депутатів Верховної Ради "злягли" під крапельницю через інфекцію - нардеп

Внаслідок інфекції у Верховній Раді під крапельницю "злягли" 38 депутатів. Про це повідомила в Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третякова, передає УНН.

Деталі

Сама нардепка зазначила, що вона, на відміну від низки своїх колег, не захворіла. Вона додала, що за день до цього всі 38 депутатів були здорові.

Навіщо прес-служба ВРУ вийшла з недолугим виправдовуванням, якщо розслідування не проведено і наслідки не є зрозумілими. Якщо це ротавірус - то чому родичі захворівших народних депутатів є здоровими?

- йдеться в дописі.

Також Третякова прокоментувала реакцію окремих Telegram-каналів з цього приводу.

Комусь прям дуже вигідно знищувати репутаційно законодавчий орган, який попри все - працює. Власне репутацію депутатів ВРУ планомірно нищили всі 34 роки незалежності

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

У кількох десятків народних депутатів 12 лютого одночасно різко погіршилося здоров'я. Одна із робочих версій - можливе харчове отруєння.

Через даний інцидент у їдальні Верховної Ради почалися перевірки. Згодом у пресслужбі Апарату Верховної Ради України повідомили, що причиною різкого та масового погіршення здоров'я народних депутатів 12 лютого міг стати ротавірус.

Євген Устименко

