38 депутатов Верховной Рады "слегли" под капельницу из-за инфекции - нардеп
Киев • УНН
38 депутатов Верховной Рады заболели инфекцией, о чем сообщила Галина Третьякова. Причиной массового ухудшения здоровья мог стать ротавирус.
В результате инфекции в Верховной Раде под капельницу "слегли" 38 депутатов. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, передает УНН.
Детали
Сама нардеп отметила, что она, в отличие от ряда своих коллег, не заболела. Она добавила, что за день до этого все 38 депутатов были здоровы.
Зачем пресс-служба ВРУ вышла с нелепым оправданием, если расследование не проведено и последствия не ясны. Если это ротавирус - то почему родственники заболевших народных депутатов здоровы?
Также Третьякова прокомментировала реакцию отдельных Telegram-каналов по этому поводу.
Кому-то прямо очень выгодно уничтожать репутационно законодательный орган, который несмотря ни на что - работает. Собственно репутацию депутатов ВРУ планомерно уничтожали все 34 года независимости
Напомним
У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий - возможное пищевое отравление.
Из-за данного инцидента в столовой Верховной Рады начались проверки. Впоследствии в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины сообщили, что причиной резкого и массового ухудшения здоровья народных депутатов 12 февраля мог стать ротавирус.