38 депутатов Верховной Рады "слегли" под капельницу из-за инфекции - нардеп

В результате инфекции в Верховной Раде под капельницу "слегли" 38 депутатов. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, передает УНН.

Сама нардеп отметила, что она, в отличие от ряда своих коллег, не заболела. Она добавила, что за день до этого все 38 депутатов были здоровы.

Зачем пресс-служба ВРУ вышла с нелепым оправданием, если расследование не проведено и последствия не ясны. Если это ротавирус - то почему родственники заболевших народных депутатов здоровы?

Также Третьякова прокомментировала реакцию отдельных Telegram-каналов по этому поводу.

Кому-то прямо очень выгодно уничтожать репутационно законодательный орган, который несмотря ни на что - работает. Собственно репутацию депутатов ВРУ планомерно уничтожали все 34 года независимости