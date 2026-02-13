$42.990.04
08:10
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
38 депутатов Верховной Рады "слегли" под капельницу из-за инфекции - нардеп

Киев • УНН

 • 36 просмотра

38 депутатов Верховной Рады заболели инфекцией, о чем сообщила Галина Третьякова. Причиной массового ухудшения здоровья мог стать ротавирус.

38 депутатов Верховной Рады "слегли" под капельницу из-за инфекции - нардеп

В результате инфекции в Верховной Раде под капельницу "слегли" 38 депутатов. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, передает УНН.

Детали

Сама нардеп отметила, что она, в отличие от ряда своих коллег, не заболела. Она добавила, что за день до этого все 38 депутатов были здоровы.

Зачем пресс-служба ВРУ вышла с нелепым оправданием, если расследование не проведено и последствия не ясны. Если это ротавирус - то почему родственники заболевших народных депутатов здоровы?

- говорится в сообщении.

Также Третьякова прокомментировала реакцию отдельных Telegram-каналов по этому поводу.

Кому-то прямо очень выгодно уничтожать репутационно законодательный орган, который несмотря ни на что - работает. Собственно репутацию депутатов ВРУ планомерно уничтожали все 34 года независимости

- говорится в сообщении.

Напомним

У нескольких десятков народных депутатов 12 февраля одновременно резко ухудшилось здоровье. Одна из рабочих версий - возможное пищевое отравление.

Из-за данного инцидента в столовой Верховной Рады начались проверки. Впоследствии в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины сообщили, что причиной резкого и массового ухудшения здоровья народных депутатов 12 февраля мог стать ротавирус.

Евгений Устименко

