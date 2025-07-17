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36 з 64 російських дронів збили над Україною: деталі від Повітряних сил

Київ • УНН

 • 2418 перегляди

У ніч на 17 липня ворог атакував Україну 64 ударними БпЛА, з яких 59 були типу Shahed, 36 збито. Основний удар припав на Дніпропетровську область, зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях.

36 з 64 російських дронів збили над Україною: деталі від Повітряних сил

росія вночі випустила по Україні 64 дрони, 36 збито, але 23 - влучили у п'яти місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 липня ворог атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (59 із них - "шахеди").

"Основний напрямок удару - Дніпропетровська область", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях", - сказано у повідомленні.

Дніпро пережив масовану атаку рф дронами: є загиблий та 5 поранених17.07.25, 08:25 • 2774 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Дніпропетровська область
Збройні сили України
Шахед-136
Tesla
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