36 з 64 російських дронів збили над Україною: деталі від Повітряних сил

росія вночі випустила по Україні 64 дрони, 36 збито, але 23 - влучили у п'яти місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 липня ворог атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (59 із них - "шахеди").

"Основний напрямок удару - Дніпропетровська область", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 5 локаціях", - сказано у повідомленні.

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