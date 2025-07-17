36 из 64 российских дронов сбили над Украиной: детали от Воздушных сил
Киев • УНН
В ночь на 17 июля враг атаковал Украину 64 ударными БпЛА, из которых 59 были типа Shahed, 36 сбито. Основной удар пришелся на Днепропетровскую область, зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 64 дрона, 36 сбито, но 23 - попали в пяти местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июля враг атаковал 64-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (59 из них - "шахеды").
"Основное направление удара - Днепропетровская область", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ
"Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях", - сказано в сообщении.
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