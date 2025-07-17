36 из 64 российских дронов сбили над Украиной: детали от Воздушных сил

россия ночью выпустила по Украине 64 дрона, 36 сбито, но 23 - попали в пяти местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июля враг атаковал 64-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (59 из них - "шахеды").

"Основное направление удара - Днепропетровская область", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях", - сказано в сообщении.

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