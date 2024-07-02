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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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33 населені пункти Рівненщини знеструмлені внаслідок нічної негоди

Київ • УНН

 • 14242 перегляди

33 населених пункти у Рівненській області були знеструмлені через нічниу негоду, найбільше постраждали Сарненський та Вараський райони.

33 населені пункти Рівненщини знеструмлені внаслідок нічної негоди

Внаслідок негоди, що вирувала на Рівненщині у ніч на 2 липня, 33 населених пункти області залишились без світла. Про це у вівторок повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

"33 населені пункти Рівненщини знеструмлені внаслідок нічної негоди. Постраждали переважно Сарненський та Вараський райони", - написав Коваль у Telegram.

За його словами, у ці хвилини енергетики працюють над відновленням світла. Перебуваю на постійному зв'язку з ними.

Також голова ОВА закликав не нехтувати правилами безпеки,  не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити електропостачання.

Про випадки обриву ліній Коваль порадив повідомляти до колцентру Рівнеобленерго:

  • 067 620-44-11,
  • 050 490-44-11,
  • 0362 69-42-98 та 69-42-79.

Доповнення

Раніше в ДСНС повідомляли, що через негоду на ранок знеструмлено 177 населених пунктів у 3 областях України (Хмельницькій - 99, Львівській - 59 та Тернопільській - 19).

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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