33 населені пункти Рівненщини знеструмлені внаслідок нічної негоди
Київ • УНН
33 населених пункти у Рівненській області були знеструмлені через нічниу негоду, найбільше постраждали Сарненський та Вараський райони.
Внаслідок негоди, що вирувала на Рівненщині у ніч на 2 липня, 33 населених пункти області залишились без світла. Про це у вівторок повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.
"33 населені пункти Рівненщини знеструмлені внаслідок нічної негоди. Постраждали переважно Сарненський та Вараський райони", - написав Коваль у Telegram.
За його словами, у ці хвилини енергетики працюють над відновленням світла. Перебуваю на постійному зв'язку з ними.
Також голова ОВА закликав не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити електропостачання.
Про випадки обриву ліній Коваль порадив повідомляти до колцентру Рівнеобленерго:
- 067 620-44-11,
- 050 490-44-11,
- 0362 69-42-98 та 69-42-79.
Доповнення
Раніше в ДСНС повідомляли, що через негоду на ранок знеструмлено 177 населених пунктів у 3 областях України (Хмельницькій - 99, Львівській - 59 та Тернопільській - 19).