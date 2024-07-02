Киев • УНН
33 населенных пункта в Ривненской области были обесточены из-за ночной непогоды, больше всего пострадали Сарненский и Варашский районы.
В результате непогоды, которая бушевала на Ровенщине в ночь на 2 июля, 33 населенных пункта области остались без света. Об этом во вторник сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.
"33 населенных пункта Ровенской области обесточены в результате ночной непогоды. Пострадали преимущественно Сарненский и Варашский районы", - написал Коваль в Telegram.
По его словам, в эти минуты энергетики работают над восстановлением света. Нахожусь на постоянной связи с ними.
Также председатель ОВА призвал не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.
О случаях обрыва линий Коваль посоветовал сообщать в колцентр Ривнеоблэнерго:
Дополнение
Ранее в ГСЧС сообщали, что из-за непогоды на утро обесточены 177 населенных пунктов в 3 областях Украины (Хмельницкой - 99, Львовской - 59 и Тернопольской - 19).