В результате непогоды, которая бушевала на Ровенщине в ночь на 2 июля, 33 населенных пункта области остались без света. Об этом во вторник сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.

"33 населенных пункта Ровенской области обесточены в результате ночной непогоды. Пострадали преимущественно Сарненский и Варашский районы", - написал Коваль в Telegram.

По его словам, в эти минуты энергетики работают над восстановлением света. Нахожусь на постоянной связи с ними.

Также председатель ОВА призвал не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

О случаях обрыва линий Коваль посоветовал сообщать в колцентр Ривнеоблэнерго:

067 620-44-11,

050 490-44-11,



0362 69-42-98 и 69-42-79.



Дополнение

Ранее в ГСЧС сообщали, что из-за непогоды на утро обесточены 177 населенных пунктов в 3 областях Украины (Хмельницкой - 99, Львовской - 59 и Тернопольской - 19).