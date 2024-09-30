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30 тисяч доз вакцини проти грипу доставлять у регіони для вакцинації медиків до 1 жовтня - МОЗ

30 тисяч доз вакцини проти грипу доставлять у регіони для вакцинації медиків до 1 жовтня - МОЗ

Київ • УНН

 • 12224 перегляди

Україна отримала 30 тисяч доз вакцини проти грипу в рамках співпраці з PiVi. Вакцина буде доставлена в усі області до 1 жовтня для безоплатної вакцинації медичних працівників.

Україна отримала 30 тисяч доз вакцини проти грипу в межах співпраці з PiVi. Вакцина буде доставлена в усі області до 1 жовтня для безплатної вакцинації медичних працівників, повідомили у МОЗ України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"30 тисяч доз вакцини проти грипу, які Україна отримала в рамках співпраці з міжнародною ініціативою PiVi, розподілено до областей для проведення безоплатних щеплень серед медичних працівників. Її доставлять в усі області до 1 жовтня", - повідомили у МОЗ у соцмережах.

У МОЗ зазначили, що вакцинація проти грипу не входить до переліку безплатних щеплень, однак рекомендована людям із груп ризику: медпрацівникам, правоохоронцям, учителям, а також вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями, дітям до 5 років та людям старше 60 років.

"Вакцинація - найефективніший спосіб захисту від грипу. Вона не лише не шкодить імунітету, а й зміцнює його. Зробити щеплення можна не лише на початку, а й упродовж усього епідемічного сезону", - вказали у МОЗ.

МОЗ: вакцини проти грипу скоро надійдуть до аптек16.09.24, 16:39 • 14225 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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